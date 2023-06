Sirius XM: Analyse zeigt Potenzial – Aktie könnte um +14,73% steigen

Die Kursentwicklung von Sirius XM verzeichnete gestern am Finanzmarkt ein Plus von +1,04%. In den letzten fünf Handelstagen konnte die Aktie sogar einen Anstieg von insgesamt +3,19% verbuchen. Diese Entwicklung lässt den Markt derzeit optimistisch erscheinen.

Das mittelfristige Kursziel für Sirius XM wird bei 4,07 EUR gesehen. Demnach hat die Aktie ein potenzielles Wachstumspotenzial von +14,73%, wenn man den Bankanalysten Glauben schenkt. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung nach dem positiven Trend der letzten Zeit.

Skeptiker sehen auch eine negative Seite: 2 Experten empfehlen sogar einen sofortigen Verkauf der Sirius-XM-Aktien und weitere zwei raten zum Verkauf. Dennoch sind laut einer aktuellen Analyse immerhin noch 25 % aller Analysten optimistisch mit ihrer Einschätzung.

Das Guru-Rating blieb...