Sirius XM: Aktuelle Meinungen von Analysten

Die Aktie von Sirius XM wird derzeit von Experten als unterbewertet eingestuft. Das wahre Kursziel liegt etwa 26,13% über dem aktuellen Preis.

• Am 1. Juni 2023 verzeichnete Sirius XM einen Anstieg um +1,55%

• Das aktuelle Kursziel für Sirius XM beträgt 4,25 EUR

• Das Guru-Rating für das Unternehmen bleibt bei 3,06

Gestern konnte Sirius XM am Finanzmarkt ein Plus von +1,55% verbuchen und in den letzten fünf Handelstagen sogar eine Steigerung um +3,59%. Der Markt scheint daher im Moment relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für die Aktie von Sirius XM beträgt durchschnittlich 4,25 EUR. Wenn sie damit richtig liegen sollten, bietet sich Anlegern ein Potenzial zur Wertsteigerung von etwa 26,13%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach einem jüngsten positiven...