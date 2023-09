Sirius XM: Aktuelle Kursentwicklung und Kursziel

Die Aktie von Sirius XM verzeichnete am gestrigen Tag eine negative Kursentwicklung von -2,21%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich sogar ein Gesamtverlust von -3,57%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 4,60 EUR, laut einer Durchschnittsbewertung mehrerer Bankanalysten. Dies würde aktuell ein Potential von +19,18% für Investoren eröffnen. Allerdings sind nicht alle Experten optimistisch eingestellt: Während 2 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere 2 sie zum Kauf raten, halten sich 7 Experten neutral und bewerten sie mit “halten”. Zwei Analysten empfehlen dagegen einen Verkauf der Aktien und drei weitere sprechen sich sogar dafür aus, diese sofort zu veräußern.

Das Guru-Rating der Sirius XM-Aktie bleibt unverändert bei...