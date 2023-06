Sirius XM: Aktuell unterbewertet mit Potenzial zum Anstieg auf 4,23 EUR

Am gestrigen Handelstag hat Sirius XM an der Börse einen Zuwachs von +0,68% verbucht. Über die letzten fünf Tage erreichte das Unternehmen sogar ein Plus von +8,51%, was für eine optimistische Stimmung am Markt sorgt.

Laut Bankanalysten liegt das Kursziel von Sirius XM bei 4,23 EUR. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, würde dies ein Potential zur Wertsteigerung um +16,74% bedeuten. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung; einige teilen die Einschätzung nicht.

Von insgesamt 14 Analysten beurteilen drei den Kauf als attraktiv und einer hält ihn noch immer für geeignet. Acht Experte(n) empfehlen derzeit “halten”. Zwei sprechen sich dagegen klar gegen einen Kauf aus und zwei weitere sagen gar einen Verkauf voraus.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,06.