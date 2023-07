Sirius XM: Aktuell unterbewertet - Kursziel bei 3,95 EUR

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie von Sirius XM an Wert und verbuchte eine negative Kursentwicklung von -2,86%. Trotzdem zeigt sich der Markt in den vergangenen fünf Tagen insgesamt optimistisch mit einem Anstieg um +3,04%.

Laut Analysten ist die aktuelle Bewertung der Sirius XM-Aktie nicht angemessen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 3,95 EUR und liegt somit um -6,53% unter dem aktuellen Kurs. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und einige teilen stattdessen den positiven Trend.

Das Guru-Rating für das Unternehmen hat sich auf 3,06 erhöht.

• Am 14.07.2023 betrug die negative Entwicklung des Unternehmens -2,86%

• Das mittelfristige Kursziel beläuft sich auf 3,95 EUR

• Drei Analysten empfehlen einen Kauf der Aktien

Insgesamt haben drei Analysten bei Sirius XM eine klare Kaufempfehlung ausgesprochen...