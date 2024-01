Sirius XM Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Sirius XM von Anlegern positiv bewertet

In den letzten zwei Wochen wurde Sirius XM von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung und die Einstufung "Gut". Zusätzlich wurden auch 3 Gut-Signale und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Sirius XM in sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde über Sirius XM deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem insgesamt positiven Rating führt.

Die technische Analyse in Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Sirius XM derzeit mit dem Wert 70,83 überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 36, was als Signal dafür betrachtet wird, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft ist. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für die RSI eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Analysteneinschätzung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da 3 Buy, 3 Neutral und 2 Sell-Einstufungen vorliegen. Interessant ist auch das Kursziel der Analysten, welches im Durchschnitt bei 5,14 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Sirius XM-Aktie eine "Neutral"-Bewertung.