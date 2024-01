Sirius XM Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Aktie von Sirius XM wird von Analysten als unterbewertet angesehen, und das wahre Kursziel liegt derzeit um -4,22% unter dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 12.01.2024 verzeichnete Sirius XM am Finanzmarkt einen Rückgang von -0,57%. In den vergangenen fünf Handelstagen und somit einer vollständigen Handelswoche summiert sich der Rückgang auf -4,93%. Diese Entwicklung deutet auf eine gegenwärtig relativ pessimistische Marktsituation hin.

Kursziel von Sirius XM

Das aktuelle Kursziel von Sirius XM liegt bei 4,55 EUR, wie von Bankanalysten im Durchschnitt festgestellt wurde. Dies entspricht einem mittelfristigen Kursrisiko von -4,22%.

Analystenempfehlungen

Die Meinungen der Analysten bezüglich Sirius XM sind gespalten. Während 2 Analysten die Aktie als starken Kauf einstufen, empfehlen 1 Analysten den Kauf, aber ohne Euphorie. 6 Experten positionieren sich neutral und empfehlen, die Aktie zu halten. 2 Analysten sind der Meinung, die Aktie zu verkaufen, und 2 Experten empfehlen sogar, Sirius XM sofort zu verkaufen.

Guru-Rating

Das Guru-Rating von Sirius XM bleibt unverändert bei 2,92. Dieser Indikator zeigt, dass trotz der unterschiedlichen Meinungen der Analysten immer noch ein Anteil von +23,08% optimistisch in Bezug auf die Aktie ist.

Insgesamt zeigt die aktuelle Bewertung von Sirius XM eine uneinheitliche Meinung der Analysten, wobei das Kursziel unter dem aktuellen Marktwert liegt und verschiedene Empfehlungen zu Kauf, Halten oder Verkaufen der Aktie vorliegen.

