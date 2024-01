Sirius XM Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Stimmung unter den Anlegern für Sirius Xm ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, mit einer positiven Wende in den letzten ein bis zwei Tagen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Tiefergehende Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Sirius Xm-Aktie am letzten Handelstag bei 5,47 USD lag, was einem positiven Unterschied von 25,17 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 4,37 USD entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,88 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Sirius Xm also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sirius Xm-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 48, was eine neutrale Einschätzung ergibt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 41,93, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Neutral"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung für Sirius Xm eher schlecht sind, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.