Sirius XM Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Sentiment und Buzz: Bei der Einschätzung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren eine Rolle, sondern auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Aktie von Sirius Xm folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität im Netz war normal, was sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigte. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Insgesamt wird Sirius Xm daher als "Gut" bewertet.

Analysteneinschätzung: In den letzten 12 Monaten haben Analysten Sirius Xm 3-mal als "Gut", 3-mal als "Neutral" und 2-mal als "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält die Aktie daher von institutioneller Seite aus die Bewertung "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Sirius Xm vor. Die Analysten prognostizieren eine negative Entwicklung von -5,29 Prozent für den aktuellen Kurs von 5,43 USD und setzen ein mittleres Kursziel von 5,14 USD fest. Dies wird als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet, wodurch sich insgesamt die Bewertung der institutionellen Analysten auf "Neutral" beläuft.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie der Sirius Xm verläuft derzeit bei 4,4 USD, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt, da der Aktienkurs bei 5,43 USD liegt und somit einen Abstand von +23,41 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der bei 4,93 USD liegt, ergibt sich ein positiver Abstand von +10,14 Prozent, was ein "Gut"-Signal für die Sirius Xm-Aktie darstellt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Gut".

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Sirius Xm im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem wurden in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen rund um Sirius Xm diskutiert. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung. Weitere Untersuchungen zeigen jedoch, dass gleich viele "Gut"- wie "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, wodurch die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".