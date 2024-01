Sirius Real Estate Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sirius Real Estate-Aktie liegt bei 76 und zeigt damit an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI für die letzten 25 Tage bei 48,43, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Sirius Real Estate in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso hat die Diskussionsstärke in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität für das Unternehmen gezeigt, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 84,32 GBP für den Schlusskurs der Sirius Real Estate-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 88,9 GBP, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 88,38 GBP, was zu einer neutralen Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine gute Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Analysten bewerten die Sirius Real Estate-Aktie aktuell positiv mit einer durchschnittlichen Kursprognose von 123 GBP, was ein Aufwärtspotential von 38,36 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie insgesamt eine gute Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also für die Sirius Real Estate-Aktie eine überwiegend positive Bewertung basierend auf verschiedenen Analysemethoden.