Sirius Real Estate Aktie: Ist das noch wichtig?

Bei Sirius Real Estate Ltd hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Weder eine besonders positive noch eine besonders negative Tendenz wurde in den sozialen Medien festgestellt, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Anzahl der Diskussionsbeiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Sirius Real Estate Ltd für dieses Kriterium daher ein "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Sirius Real Estate Ltd eingestellt waren. Es gab sieben positive Tage, einen negativen Tag und einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Sirius Real Estate Ltd daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Sirius Real Estate Ltd derzeit auf 85,66 GBP, während der Kurs der Aktie selbst bei 84,65 GBP liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -1,18 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 88,72 GBP, was einer Distanz von -4,59 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Sirius Real Estate Ltd insgesamt die Gesamtnote "Neutral" in der technischen Analyse.

Die Aktie der Sirius Real Estate Ltd wird von Analysten derzeit mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 123 GBP, was einem Aufwärtspotential von 45,3 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Sirius Real Estate Ltd daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.