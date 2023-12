Sirius Real Estate Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Aktienwert als "überverkauft", während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Ein Wert zwischen 30 und 70 wird als neutral eingestuft. Der RSI der Sirius Real Estate liegt bei 56,82, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 43,22, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Insgesamt wird die Aktie also als "neutral" eingestuft.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was zu einer Gesamteinschätzung als "neutral" führt.

Die Analysten bewerten die Sirius Real Estate-Aktie derzeit als "gut", basierend auf 1 "gut"-, 0 "neutral"- und 0 "schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 123 GBP, was einem Aufwärtspotential von 36,14 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "gut"-Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Sirius Real Estate bei 83,46 GBP, während der Aktienkurs bei 90,35 GBP liegt, was einem Abstand von +8,26 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 86,22 GBP, was einer Differenz von +4,79 Prozent entspricht und somit als "neutral"-Signal gewertet wird. Insgesamt ergibt sich also eine Einstufung als "gut" basierend auf der technischen Analyse.