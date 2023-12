Sirius Real Estate Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Sirius Real Estate wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses positiv bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 83,79 EUR, was einer positiven Abweichung des Aktienkurses von +12,01 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 87,01 EUR zeigt eine positive Abweichung des Aktienkurses von +7,86 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wird die Sirius Real Estate positiv bewertet. In den letzten vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes beobachtet werden, was zu einer positiven Bewertung führt. Ebenso wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt jedoch eine gewisse Uneinigkeit, da die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen überwiegend negativ war. Dennoch haben sich die Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen unterhalten, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Die Analysten bewerten die Sirius Real Estate-Aktie ebenfalls positiv, basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet zudem auf ein Aufwärtspotenzial von 31,06 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Insgesamt wird die Sirius Real Estate daher positiv bewertet, sowohl auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien, des Anleger-Sentiments und der Analysteneinschätzung.