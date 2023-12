SiriusPoint Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "SiriusPoint":

Die Siriuspoint-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung verzeichnet. Mit einem Kurs von 11,68 USD liegt sie aktuell um 12,2 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei +21,67 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Siriuspoint-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 17 für die letzten 7 Tage. Dies erhält eine "Gut"-Bewertung. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 31,47 als neutral einzustufen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung nach RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie diskutiert.

Die langfristige Stimmung rund um die Siriuspoint-Aktie wird jedoch als weniger positiv eingeschätzt. Die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusätzlich weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung der Siriuspoint-Aktie, wobei die technische Analyse und die kurzfristige Anleger-Stimmung positiv sind, während die langfristige Stimmung und Diskussionsaktivität negativer eingeschätzt werden.