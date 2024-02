SiriusPoint Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "SiriusPoint":

Die Siriuspoint befindet sich derzeit laut der technischen Analyse auf einem guten Kurs. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 10,29 USD, während der Aktienkurs bei 12,13 USD liegt, was einer Abweichung von +17,88 Prozent entspricht. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 11,53 USD, was einer Abweichung von +5,2 Prozent entspricht. Auch dies wird als positiv bewertet, insgesamt also eine "Gut"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. Für Siriuspoint wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen und die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI). Der RSI der Siriuspoint liegt bei 32,41 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, gibt eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Siriuspoint veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen mit den positiven Themen rund um Siriuspoint. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt die technische Analyse und das Anleger-Sentiment die Aktie von Siriuspoint als "Gut" bewerten.