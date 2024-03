SiriusPoint Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "SiriusPoint":

Die Stimmung unter den Anlegern für die Siriuspoint-Aktie ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Diskussionsthemen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 10,45 USD für die Siriuspoint-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 12,32 USD, was einer positiven Abweichung von 17,89 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (11,71 USD) liegt mit einer Abweichung von +5,21 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Siriuspoint liegt bei 19,32, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 43,85, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Siriuspoint zeigen eine starke Aktivität und eine positive Änderung der Stimmung über einen längeren Zeitraum. Aufgrund dessen wird die langfristige Stimmungslage als "Gut" bewertet.