SiriusPoint Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "SiriusPoint":

Anleger-Sentiment und Buzz um Siriuspoint bleiben positiv

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Siriuspoint wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Siriuspoint auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Unsere Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Siriuspoint in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Siriuspoint bekommt dafür eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Siriuspoint-Aktie: der Wert beträgt aktuell 45. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist Siriuspoint weder überkauft noch -verkauft (Wert: 50,13), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Siriuspoint damit ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Siriuspoint von 12,29 USD mit +15,51 Prozent Entfernung vom GD200 (10,64 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Gut"-Signal ist. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 11,91 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand +3,19 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Siriuspoint-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.