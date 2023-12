SiriusPoint Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "SiriusPoint":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zur Zeit gesetzt werden. Siriuspoint wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 32,14 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI25 von Siriuspoint liegt mit einem Wert von 41,27 im neutralen Bereich. Daher erhält Siriuspoint insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Siriuspoint wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral diskutiert, mit nur wenigen positiven Themen in den letzten Tagen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt wird Siriuspoint daher auch hier mit einer "Gut"-Bewertung eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Siriuspoint-Aktie mit einem Kurs von 10,78 USD derzeit +4,86 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz in diesem Zeitraum +13,95 Prozent beträgt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Siriuspoint stark angestiegen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat ebenfalls positiv zugenommen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Siriuspoint basierend auf dem Sentiment und Buzz.