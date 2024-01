Sirios Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Diskussionen über Sirios in den sozialen Medien spiegeln die Stimmung und Einschätzungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen über das Unternehmen. Die Redaktion bewertet daher das Unternehmen als "Gut" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Sirios einmal als "Gut" und kein einziges Mal als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Sirios. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 360 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 0,23 CAD, was als positive Einschätzung betrachtet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Sirios-Aktie als neutral ein, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben und 25 Tage.

Die Dividendenrendite von Sirios beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,55 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Sirios-Analyse vom 15.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Sirios jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sirios-Analyse.

Sirios: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...