Sirios Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

Die Anleger-Stimmung bei Sirios in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Sirios im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,09 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Sirios damit 1,33 Prozent über dem Durchschnitt (-10,42 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -10,42 Prozent. Sirios liegt aktuell 1,33 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Ein weiterer Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität für Sirios hat die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Die Analysten haben in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen für die Aktie von Sirios abgegeben, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Da keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, bleibt das Kursziel für die Aktie bei 0,23 CAD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 360 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Sirios-Analyse vom 02.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Sirios jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sirios-Analyse.

Sirios: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...