Sirios Aktie: Was wird das noch werden?

Der Aktienkurs von Sirios hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,09 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Materialien" um 1,26 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die mittlere jährliche Rendite -10,35 Prozent, und Sirios liegt aktuell 1,26 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 0,23 CAD, was auf Basis des letzten Schlusskurses (0,05 CAD) einer potenziellen Steigerung um 360 Prozent entspricht. Daher wird die Sirios-Aktie insgesamt mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

Die aktuelle Dividendenrendite für Sirios beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.