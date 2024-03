Sirios Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die kanadische Bergbaufirma Sirios Resources Inc. schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 3,58 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,58 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Analysten schätzen die Aktie von Sirios auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Sirios vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 0,23 CAD, was einer Erwartung von 228,57 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sirios-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass Sirios überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmung hat sich für Sirios in den vergangenen Wochen verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Allerdings wurde in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aufgrund dessen erhält Sirios in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.