Sirios Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Aktienkurs von Sirios zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -25 Prozent, was mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -10,51 Prozent, wobei Sirios mit 14,49 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sirios bei 0,06 CAD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 0,05 CAD beträgt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -16,67 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,05 CAD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von 0 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich eine Gesamtnote von "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. Bei Sirios wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen im Internet festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Diskussionstiefe führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Gut" im langfristigen Stimmungsbild führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Bewertungen für die Sirios-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für die Sirios-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den durchschnittlichen Kurszielen von 0,23 CAD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 360 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,05 CAD. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung und insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.