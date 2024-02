Siren Gold Aktie: So schnell kann es gehen

In den vergangenen Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Siren Gold-Aktie in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 57, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (56,45) bestätigt diese Einschätzung und führt zu einer neutralen Bewertung der Siren Gold-Aktie.

Das Anleger-Sentiment ist hingegen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die negativen Meinungen in den sozialen Medien und die Fokussierung auf die negativen Aspekte von Siren Gold tragen zu dieser Einschätzung bei.

Die technische Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Siren Gold-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Siren Gold-Aktie auf Basis des Sentiments, des RSI und der technischen Analyse.