Sipa Resources Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei Sipa beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 26,67 Punkte, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 23,81, dass die Aktie überverkauft ist. Daher wird Sipa in Bezug auf den RSI insgesamt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass Sipa derzeit 60 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was kurzfristig als positiv eingestuft wird. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt Sipa mit 60 Prozent über dem GD200, was zu einer insgesamt positiven charttechnischen Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird die Aktie als neutral bewertet, da sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat und keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine negative Tendenz, da in den sozialen Medien vorwiegend negative Meinungen zu Sipa geäußert wurden. Diese negativen Themen lösen insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich daher eine insgesamt negative Bewertung der Anlegerstimmung für Sipa.