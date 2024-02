Sipa Resources Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für die Aktie von Sipa liegt der RSI aktuell bei 50, was auf ein neutrales Signal hinweist. Auch der RSI25-Wert von 52 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit wird die Einstufung insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Sipa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 AUD. Der letzte Schlusskurs von 0,024 AUD weicht demnach um +20 Prozent ab, was charttechnisch gesehen als "Gut" bewertet wird. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien überwiegen. Die Diskussionen fokussierten sich jedoch in den letzten Tagen weder stark auf positive noch auf negative Themen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz über einen längeren Zeitraum zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine relativ konstante Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Gesamtbewertung in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.