Sipa Resources Aktie: Hilfe!

Die technische Analyse der Sipa-Aktie zeigt, dass der Kurs von 0,017 AUD derzeit um 15 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls -15 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Sipa von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher erlaubt die Anleger-Stimmung die Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Sipa konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Sipa liegt bei 100 und führt somit zur Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet hingegen auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung als "Schlecht".