Sipa Resources Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekannter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Ein Wert von 50 gilt als neutral. Der aktuelle RSI25-Wert für Sipa beträgt 71,43, was auf eine schlechte Bewertung für die letzten 25 Tage hinweist.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen vermehrt negative Meinungen zu Sipa geäußert wurden. Die überwiegende Anzahl der Kommentare war neutral. Daher wird das Unternehmen derzeit als "schlecht" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien haben ebenfalls zu einer negativen Bewertung für Sipa geführt. In den letzten Wochen gab es eine Zunahme an negativen Kommentaren, was zu einer schlechten Stimmung bei den Marktteilnehmern führte.

In Bezug auf die technische Analyse erhält Sipa eine neutrale Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -5 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung von -5 Prozent auf. Somit wird das Unternehmen auch charttechnisch neutral bewertet.

Insgesamt erhält Sipa daher sowohl basierend auf der Anlegerstimmung als auch auf der technischen Analyse eine Bewertung von "schlecht".