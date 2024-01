Sio Gene Therapies Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Sio Gene Therapies-Aktie wird derzeit neutral eingestuft, da der Aktienkurs von 0,3865 USD einen Abstand von -0,9 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) von 0,39 USD aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,39 USD ergibt sich eine Differenz von -0,9 Prozent, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 44, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage Basis von 46,79 bestätigt diese Einschätzung und führt zu einem insgesamt neutralen Rating für die Sio Gene Therapies-Aktie.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung im Netz wird die Aktie ebenfalls neutral bewertet, da die Aktivität im Netz nur mittelmäßig ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen zeigt.

Insgesamt wird die Sio Gene Therapies-Aktie daher sowohl auf Basis der technischen Analyse als auch des Anleger-Sentiments neutral eingestuft. Dies spiegelt sich auch in der neutralen Diskussion und Interaktion der Marktteilnehmer in den sozialen Medien wider, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.