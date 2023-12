Sio Gene Therapies Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Sio Gene Therapies-Aktie wird derzeit neutral bewertet, basierend auf der technischen Analyse. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,39 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,376 USD liegt, was einer Abweichung von -3,59 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine ähnliche "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität im Netz ist üblich, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien wurde die Sio Gene Therapies-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt gemischte Signale, mit einem RSI von 100, was als "Schlecht" bewertet wird, und einem RSI25 von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Sio Gene Therapies-Aktie aktuell neutral bewertet wird, basierend auf verschiedenen Faktoren wie der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Relative Strength Index.