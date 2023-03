Sintetica US bringt Lidocainhydrochlorid Injektionslösung, USP 1 %, 2 % und 4 % auf den Markt

Mendrisio, Schweiz und Princeton, N.J., 27. März 2023 (ots/PRNewswire) -Lidocainhydrochlorid ist eine kurz wirksames Lokalanästhetikum vom Amidtyp mit raschem Wirkungseintritt und kurzer Wirkdauer und enthält keine Konservierungsstoffe.Sintetica S.A., ein internationales Pharmaunternehmen mit Produktionsstätten in der Schweiz, gibt die Markteinführung von Lidocainhydrochlorid Injektionslösung, USP 1 %, 2 % und 4 % durch seine Tochtergesellschaft Sintetica US bekannt.Die einzigartige Fähigkeit von Sintetica, sterile injizierbare Medikamente herzustellen, hat es dem Unternehmen ermöglicht, starke Geschäftsbeziehungen in den USA aufzubauen. Es weist eine Erfolgsbilanz von mehr als zehn Jahren bei der Bereitstellung hochwertiger Produkte auf und hat sich einen guten Ruf und das Vertrauen von Partnern und medizinischen Fachkräften erworben.Jetzt erreicht Sintetica mit seiner Lidocain Injektionslösung einen wichtigen Meilenstein in den USA. Das Produkt wurde das durch das neue, 2022 in Princeton, New Jersey, gegründete Unternehmen Sintetica US auf den Markt gebracht.Mit diesem Produkt wird Sintetica US in der Lage sein, medizinische Fachkräfte zu unterstützen, die aufgrund des kritischen Mangels an diesem Produkt vor einer schwierigen Situation stehen.Sintetica ist nun in der Lage, durch Sintetica US direkt in den USA präsent zu sein und diesen wichtigen Markt zu unterstützen. Gleichzeitig wird die Präsenz durch die Erweiterung seines höchst attraktiven Portfolios mit innovativen, für den US-Markt geeigneten Produkten gefestigt.Frank Mullery, Präsident von Sintetica US, sagte: „Sintetica freut sich, die Markteinführung der Lidocainhydrochlorid Injektionslösung bekanntzugeben, die erste kommerzielle Markteinführung für Sintetica US. Am wichtigsten ist, dass wir das Produkt während einer kritischen Knappheit auf den Markt bringen. Mit unserer Fähigkeit, große Mengen von Lidocain zu produzieren, werden wir Zugang zu diesem wichtigen Produkt ermöglichen, wenn es am dringendsten gebraucht wird. Dieser Meilenstein stellt den ersten von vielen erwarteten Produkteinführungen für Sintetica US dar und ist eine großartige Leistung des gesamten globalen Teams von Sintetica."Nicola Caronzolo, Chief Executive Officer von Sintetica, fügte hinzu: „Ich bin besonders stolz auf diesen bedeutenden Schritt in der 100-jährigen Geschichte von Sintetica, das sich dank der Qualität seiner Produkte und der Zuverlässigkeit seiner Dienstleistungen zunehmend auf internationalen Märkten etabliert. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich bei den vielen Beteiligten zu bedanken, die unsere Erfolgsgeschichte jeden Tag ermöglichen."Informationen zu LidocainSehen Sie sich den Originalinhalt mit Multimedia an: https://www.sintetica.us/lidocaineWichtige Sicherheitsinformationen 1 % und 2 % sowie vollständige Verschreibungsinformationen: https://www.sintetica.us/lidocaine-1-2Wichtige Sicherheitsinformationen 4 % und vollständige Verschreibungsinformationen: https://www.sintetica.us/lidocaine-4Informationen zu SinteticaSintetica ist ein in der Schweiz ansässiges privates internationales Pharmaunternehmen mit Schwerpunkt auf Notfall- und Intensivpflege, Analgetika, Lokalanästhesie und sterilen injizierbaren Lösungen in Ampullen, Fläschchen und IV-Infusionsbeuteln für Krankenhäuser. Sintetica entwickelt Medikamente in konzentrierten und gebrauchsfertigen (vorgemischten) Rezepturen, die es Ärzten ermöglicht, diese Produkte ohne weitere Manipulation und Verdünnung zu verabreichen, was die Patientensicherheit erhöht und den Komfort für Patienten und Ärzte verbessert. Sintetica betreibt Vertriebsniederlassungen in ausgewählten europäischen Märkten und arbeitet mit führenden Distributoren auf der ganzen Welt zusammen.Weitere Informationen über Sintetica S.A.: www.sintetica.comWeitere Informationen über Sintetica US: www.sintetica.us.Kontakte:Für Verkaufsmöglichkeiten, Auftragserteilungen und Produktverfügbarkeit: contactus@sintetica.comGeschäftsentwicklung: bdus@sintetica.comMedien:Daniele FontanaSustainability & HR Corporate Director communications@sintetica.com+41 79 218 90 57Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2039225/Sintetica_Lidocaine.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1909742/SINTETICA_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sintetica-us-bringt-lidocainhydrochlorid-injektionslosung-usp-1--2--und-4--auf-den-markt-301782146.htmlOriginal-Content von: Sintetica SA, übermittelt durch news aktuell