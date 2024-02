SinterCast AB Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Relative Strength Index oder RSI ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Sintercast liegt bei 46,08 und wird daher als „neutral“ eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 57,01 und deutet ebenfalls auf eine „neutral“-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine „neutral“-Bewertung.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität der Sintercast zeigt eine durchschnittliche Aktivität, weshalb auch hier eine „neutral“-Einschätzung erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum positiv, was zu einer insgesamt „guten“ Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Sintercast mit 98 SEK derzeit um -3,62 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen „neutral“-Einschätzung führt. Betrachtet man jedoch die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich aufgrund einer Distanz von -5,25 Prozent zum GD200 eine „schlechte“ Einstufung. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als „neutral“ bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei an vier Tagen positive Diskussionen überwogen. Insgesamt überwogen jedoch neutrale Einstellungen an neun Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sintercast, was zu einer insgesamt „guten“ Bewertung durch die Redaktion und somit zu einer „guten“-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.