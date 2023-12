SinterCast AB Aktie: Ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als überverkauft, zwischen 70 und 100 als überkauft und dazwischen als neutral. Der RSI von Sintercast liegt bei 41,67 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 50, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung für Sintercast.

Ein weiterer Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Sintercast eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Sintercast.

In den letzten zwei Wochen wurde Sintercast von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine "Gut"-Einstufung. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt also auch eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Sintercast mit 105 SEK nur 0,23 Prozent vom GD200 (104,76 SEK) entfernt ist, was als "Neutral"-Signal gilt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, steht bei 105,28 SEK, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Sintercast-Aktie also auch hier als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.