SinterCast AB Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die technische Analyse zeigt, dass die Sintercast derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 104,69 SEK, während der Aktienkurs bei 104,5 SEK liegt, was einer Abweichung von -0,18 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 105,43 SEK, was einer Abweichung von -0,88 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Sintercast in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Sintercast derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI-Wert liegt bei 52,63 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 58 für einen Zeitraum von 25 Tagen, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Sintercast ist überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien konzentrieren sich vor allem auf positive Themen rund um Sintercast. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".