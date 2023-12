Sintana Energy Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Weitere Suchergebnisse zu "Sintana Energy":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktie von Sintana Energy ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An vier Tagen dominierten zwar positive Diskussionen, aber an sieben Tagen überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Sintana Energy in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 170,83 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -3,27 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +174,1 Prozent für Sintana Energy entspricht. Auch der "Energie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -3,27 Prozent, wobei Sintana Energy um 174,1 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umdrehen, und je nach Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Sintana Energy wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionintensität führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Veränderung, was insgesamt zu einem langfristig "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividende weist Sintana Energy eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 73,78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 73 Prozent. Daraus ergibt sich, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments eher unrentabel ist und daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.