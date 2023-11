Sinosteel Engineering Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Die Sinosteel Engineering & hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung gezeigt. Der gleitende Durchschnittskurs beträgt aktuell 8,28 CNH, während die Aktie selbst nur einen Kurs von 6,02 CNH erreicht hat. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -27,29 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt mit einem Stand von 6,7 CNH um -10,15 Prozent unter dem Kurs der Aktie, was ebenfalls als negativ eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung "Schlecht" für die Sinosteel Engineering &.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat die Sinosteel Engineering & mit 7,94 Prozent eine deutlich höhere Rendite als der Branchendurchschnitt von 1,47 Prozent. Dies macht die Aktie zu einem lukrativen Investment im Vergleich zur Branche "Bauwesen" und erhält daher von der Redaktion eine Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sinosteel Engineering &-Aktie liegt bei 73, was auf eine Überbewertung hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 53,79, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für die Sinosteel Engineering & nach der RSI-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt sich die Sinosteel Engineering & im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Bauwesen" als neutral. Das aktuelle KGV von 11 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 führt zu einer neutralen Einschätzung von Seiten der Redaktion.

Insgesamt zeigt die Sinosteel Engineering & gemäß der technischen und fundamentalen Analyse eine negative Entwicklung und erhält daher entsprechende Bewertungen, die Anleger berücksichtigen sollten.