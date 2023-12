Sinosteel Engineering Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Aktienanalyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für Sinosteel Engineering & zeigt der RSI einen Wert von 81,82, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 65, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gegeben hat, weshalb die Aktie hierfür als "Neutral" bewertet wird. Allerdings konnte eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Rating auf dieser Stufe führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sinosteel Engineering & mit 10,69 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Sinosteel Engineering & in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,76 Prozent, was eine Underperformance von -3,67 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite 3,72 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.