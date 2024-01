Yantai North Andre Juice Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktienkurse von Yantai North Andre Juice wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. Unsere Analysten haben die Kommentare und Meinungen in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass diese neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Yantai North Andre Juice diskutiert wurden, waren in den letzten Tagen vor allem neutral. Aufgrund dieser Analyse wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Yantai North Andre Juice wurden über einen längeren Zeitraum betrachtet. Dabei ergibt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Yantai North Andre Juice aktuell bei 7,49 HKD und damit +4,17 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +7,31 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier über- oder unterbewertet ist. Der 7-Tage-RSI von Yantai North Andre Juice beträgt derzeit 10,77 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder über- noch unterbewertete Werte, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt wird Yantai North Andre Juice basierend auf den verschiedenen Analysen als "Neutral" oder "Gut" bewertet.