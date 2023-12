Sinosoft Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die chinesische Softwarefirma Sinosoft weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,14 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) von Sinosoft liegt bei 35,71, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 34,48, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating "Neutral".

Das Anleger-Sentiment bezüglich Sinosoft war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Sinosoft eine Performance von -29,17 %, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 0,48 % stiegen, was zu einer Underperformance von -29,65 % im Branchenvergleich für Sinosoft führt. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -10,11 %, wobei Sinosoft 19,06 % unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

