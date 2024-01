Sinosoft Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Jackson Financial":

In den letzten beiden Wochen wurde Sinosoft von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Dieser zeigt die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Der 7-Tage-RSI von Sinosoft liegt momentan bei 60 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 auf 25-Tage-Basis weist mit einem Wert von 33,33 darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält Sinosoft in beiden Kategorien eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Sinosoft in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,17 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche, die im Durchschnitt um -0,5 Prozent gefallen sind, liegt die Underperformance von Sinosoft bei -28,66 Prozent. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -9,76 Prozent erzielte, liegt Sinosoft um 19,4 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aus fundamentaler Sicht beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sinosoft aktuell 7,63, was 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 42 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Daher erhält Sinosoft in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.