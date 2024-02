Sinopharmadr Aktie: Was noch aussteht!

Die chinesische Sinopharm Group hat eine Dividendenrendite von 4,32 % auf Basis der aktuellen Kurse bekanntgegeben, was 0,25 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 4,08 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung der Dividende.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment verzeichnete Sinopharm in den letzten zwei Wochen eine neutrale Diskussion in den sozialen Medien. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Daher wird die Aktie heute insgesamt als "neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor hat die Sinopharm-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,73 Prozent erzielt, was 33,67 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer insgesamt guten Bewertung der Aktie auf dieser Stufe.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sinopharm liegt derzeit bei 6,64, was 66 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 19. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine insgesamt gute Bewertung.