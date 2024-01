Sinopharmadr Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die Sinopharm-Aktie wird derzeit genauer unter die Lupe genommen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 22,56 HKD liegt. Im Vergleich dazu schloss die Aktie zuletzt bei 19,52 HKD, was einem Unterschied von -13,48 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Entwicklung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (19,33 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (+0,98 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls überwiegend neutral oder negativ gegenüber Sinopharm. In den Diskussionen dominierten in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen, ohne positive Beiträge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren mehrheitlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Sinopharm mit 4,55 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent in der Branche der Gesundheitsdienstleister. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 6 liegt. Das bedeutet, dass die Börse 6,09 Euro für jeden Euro Gewinn von Sinopharm zahlt, was 76 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 25. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.