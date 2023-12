Sinopharmadr Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Dividendenrendite von Sinopharm beträgt 4,55 Prozent und liegt damit 1,26 Prozent über dem Durchschnitt von 3,29 Prozent. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher positiv.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Sinopharm überwiegend negativ diskutiert, wobei an zwei Tagen positive Themen dominierten. Aktuell sind die Anleger auch hauptsächlich an negativen Themen interessiert, was zu einer schlechten Einschätzung der Aktie führt.

Im Branchenvergleich hat Sinopharm im Vergleich zur Gesundheitspflege-Branche eine Rendite von -1,98 Prozent erzielt, was mehr als 8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Gesundheitsdienstleister-Branche liegt die Rendite von Sinopharm mit 8,98 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser Entwicklung erhält Sinopharm in dieser Kategorie eine gute Bewertung.

Das Stimmungsbild bei Sinopharm hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, weshalb wir dieses Kriterium als neutral bewerten. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Sinopharm daher in dieser Kategorie ein neutrales Rating.