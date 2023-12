Sinopharm Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Weitere Suchergebnisse zu "Sinopharm Group":

Der Aktienkurs von Sinopharm hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,98 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -15,92 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Sinopharm im Branchenvergleich eine Outperformance von +13,94 Prozent aufweist. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor konnte Sinopharm mit einer Rendite von -15,93 Prozent eine Überperformance von 13,95 Prozent erzielen. Aufgrund dieser starken Leistungen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Sinopharm derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister, mit einem Unterschied von 0,64 Prozentpunkten (4,55 % gegenüber 3,9 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass Sinopharm auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 22,65 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 20,05 HKD liegt, was einer Abweichung von -11,48 Prozent entspricht. Bei Betrachtung des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts von 19,34 HKD und dem letzten Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (+3,67 Prozent) ergibt sich jedoch ein anderes Rating, nämlich "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen im letzten Monat unverändert blieb. Daher erhält die Sinopharm-Aktie in diesen Kategorien ebenfalls ein "Neutral"-Rating.