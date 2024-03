Sinopecghai PetrochemicalClass A Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Sinopec Shanghai Petrochemical hat in der technischen Analyse eine Bewertung von "Schlecht" erhalten, da der gleitende Durchschnittskurs bei 2,96 CNH liegt, während der Aktienkurs bei 2,68 CNH liegt, was einer Distanz zum GD200 von -9,46 Prozent entspricht. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 2,73 CNH, was die Aktie mit einem Abstand von -1,83 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral" für die Aktie.

Die Stimmung der Anleger bei Sinopec Shanghai Petrochemical in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen ergab jedoch eine Einschätzung von "Neutral", da in den Diskussionen in letzter Zeit hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt standen. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 0 schlechte und 8 gute Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Sinopec Shanghai Petrochemical eine Rendite von -18,29 Prozent erzielt, was mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite der Aktie mit 3,01 Prozent über dem Durchschnitt von -21,3 Prozent. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert für die Sinopec Shanghai Petrochemical beträgt 61,11, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 61, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Neutral" für die Aktie.