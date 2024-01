Sinopecghai PetrochemicalClass A Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Aktie von Sinopec Shanghai Petrochemical hat in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz verzeichnet, was zu einer positiven Einschätzung im Bereich Sentiment und Buzz geführt hat. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird daher neutral bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Sinopec Shanghai Petrochemical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,08 Prozent, was im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche einer Underperformance von -3,77 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite mit -7,3 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse ergibt ein insgesamt "Neutral"-Rating für die Aktie. Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 66,67 und der RSI25 bei 57,78, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Die gleitenden Durchschnitte des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage und der letzten 50 Handelstage führen zu unterschiedlichen Bewertungen - eine "Schlecht"-Bewertung und eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Sinopec Shanghai Petrochemical gemäß der technischen Analyse und des Aktienkurses ein "Neutral"-Rating.