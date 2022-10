Sinopec produziert Chinas erste Charge von Large-tow-Kohlenstofffasern

Shanghai (ots/PRNewswire) -SHANGHAI, 17. Oktober 2022 /PRNewswire/ – Die China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec") hat erfolgreich Chinas erste Charge von Large-tow-Kohlenstofffasern in der Produktionsstätte des Unternehmens in Shanghai hergestellt. Damit ist das Unternehmen das erste im Land und das vierte weltweit, das die Large-tow-Kohlenstofffasertechnologie besitzt.Die Produktionslinie von Sinopec basiert auf dem selbstentwickelten PAN (Polyacrylnitril)-Precursor und der Kohlefasertechnologie. Das Projekt wird in zwei Phasen durchgeführt und soll im Jahr 2024 die volle Produktionskapazität von 24.000 Tonnen Protofilament und 12.000 Tonnen Large-tow-Kohlenstofffasern erreichen.Large-tow-Kohlenstofffasern sind Rovings, die 48.000 Filamente oder mehr enthalten. Das Hochleistungsmaterial wird oft als „König der neuen Materialien" und „schwarzes Gold" bezeichnet. Bei dem von Sinopec Shanghai entwickelten und hergestellten Produkt handelt es sich um eine neue Art von hochfesten Kohlenstofffasern mit einem Kohlenstoffgehalt von über 95 Prozent. Es zeichnet sich durch hervorragende mechanische Eigenschaften aus, das spezifische Gewicht beträgt weniger als ein Viertel des Stahls und die Festigkeit ist sieben- bis neunmal höher. Außerdem ist es korrosionsbeständig.Da das Material in großem Umfang für die Herstellung von Teilen und Komponenten verwendet werden kann, wird erwartet, dass es für eine wachsende Zahl von industriellen Infrastrukturprojekten in China eingesetzt wird, einschließlich solcher, die mit Windkraft, Solarenergie, Hochgeschwindigkeitszügen und der Luftfahrt zu tun haben."Sinopec hat eine spezielle Produktionslinie für Large-tow-Kohlenstofffasern entwickelt, einschließlich der Produktionsanlagen und -techniken, die es uns ermöglicht hat, Oxidationsöfen und Karbidöfen zu entwickeln, die nicht nur die Kerntechnologie der Temperaturfeldsteuerung revolutionieren, sondern auch ein revolutionäres energiesparendes Design haben, was einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung der chinesischen Kohlefaserindustrie darstellt", sagte Huang Xiangyu, Kohlefaserexperte und stellvertretender Geschäftsführer von Sinopec Shanghai.Sinopec besitzt nun 251 Patente im Zusammenhang mit Kohlenstofffasern und 46 Patente für Kohlenstofffaser-Verbundwerkstoffe, die größte Anzahl in China und die drittgrößte in der Welt, und durch verstärkte Investitionen und industrielle Auslegung ist Sinopec bestrebt, einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der chinesischen Kohlenstofffaserindustrie zu leisten.Weitere Informationen finden Sie auf Sinopec (http://www.sinopec.com/listco/en/).Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1921512/image.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sinopec-produziert-chinas-erste-charge-von-large-tow-kohlenstofffasern-301651123.htmlPressekontakt:PR-Team Sinopec,zixuanz@outlook.comOriginal-Content von: Sinopec International, übermittelt durch news aktuell