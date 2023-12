Sinopec Shanghai Petrochemical Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der gleitende Durchschnittskurs der Sinopec Shanghai Petrochemical liegt derzeit bei 3,13 CNH, während der Aktienkurs selbst 2,83 CNH beträgt. Dies führt zu einer Distanz von -9,58 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu hat der GD50 in den letzten 50 Tagen einen Stand von 2,95 CNH, was einer Abweichung von -4,07 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Sinopec Shanghai Petrochemical über einen längeren Zeitraum hinweg eine erhöhte Aktivität im Netz verzeichnet. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer Einstufung als "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen nur geringfügige Veränderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Sinopec Shanghai Petrochemical in diesem Punkt als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist die Sinopec Shanghai Petrochemical mit einer Rendite von -15,54 Prozent eine Unterperformance von mehr als 7 Prozent auf. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -8,26 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei die Sinopec Shanghai Petrochemical mit 7,28 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Sinopec Shanghai Petrochemical als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 73,33, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 70 liegt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.