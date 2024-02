Sinopec Oilfieldrvice Aktie: Das war nicht abzusehen!

Derzeit wird der Kurs von Sinopec Oilfield Service als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8,98 Euro, was 30 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 12 Euro. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Sinopec Oilfield Service derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Energie Ausrüstung und Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 8,32 Prozentpunkte (0 % gegenüber 8,32 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Bezüglich des Aktienkurses im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Sinopec Oilfield Service mit einer Rendite von -9,62 Prozent mehr als 0 Prozent darüber. Die "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -9,85 Prozent. Auch hier erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird der Aktienkurs von Sinopec Oilfield Service als "Schlecht" eingestuft. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft aktuell bei 0,6 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 0,44 HKD liegt, was einem Abstand von -26,67 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt mit 0,52 HKD eine Differenz von -15,38 Prozent an. Insgesamt wird der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume demnach als "Schlecht" bewertet.