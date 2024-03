Sinopec Oilfieldrvice Aktie: Was war das denn?

Die Sinopec Oilfield Service-Aktie hat gemäß der technischen Analyse in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,58 HKD verzeichnet, was im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,49 HKD eine Abweichung von -15,52 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,47 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,26 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Kriterien weist die Sinopec Oilfield Service-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 13,68 eine Unterbewertung um etwa 7 Prozent bedeutet. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenpolitik hat die Sinopec Oilfield Service ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 0, was eine negative Differenz von -7,14 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt und somit eine "Schlecht"-Bewertung durch unsere Analysten zur Folge hat.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie der Sinopec Oilfield Service als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 16,67, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 für 25 Tage bei 41,38 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.